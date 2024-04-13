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    «Краснодар» обвинил Семака во лжи

    Пресс-служба «Краснодара» ответила на обвинения Сергея Семака в неуважении к «Зениту».

    • Семак после матча 24-го тура РПЛ пожаловался на урезанную квоту для фанатов «Зенита».

    «По регламенту РПЛ клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило!

    Несмотря на это мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей)

    Всего матч посетило 195 болельщиков «Зенита»!

    Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, семь билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля.

    В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», – написали краснодарцы.

    • На матче присутствовали более 35 тысяч зрителей.
    • «Краснодар» отстал от «Зенита» на 4 очка в таблице.

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    Источник: телеграм-канал «Краснодара»

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    13.04.2024 20:51
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    Комментарии (25)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    САДЫЧОК
    1713034644
    Семак гнилой.Достаточно вспомнить случай с Чистяковым.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713036569
    Позор Краснодару и стыдно за Спартак
    Ответить
    zadira56
    1713037387
    Алле!При чем здесь билеты?Верните Ивича и командный настрой при нем,а не мямлю Мусаева-неудачника!
    Ответить
    alp
    1713039297
    мдааа... краснодар, не ожидал что ты такая сволочная команда... отныне ты не уважаемое сборище
    Ответить
    The only one
    1713039617
    О подзаборные раскудахтались. Может вам ещё ковровую дорожку постелить надо было, да диваны по периметру поставить?
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    Plyash
    1713040777
    У Семака мозги потекли от спаржи.
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    alefreddy
    1713041808
    прогнил газпрем
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    Игорь N5
    1713045934
    Ложь - это преднамеренное искажение фактов. Вероятно Богданыч не знал об истинном положении дел. Такое бывает с каждым. Но он не оскорблял Краснодар. Если это так, то можно было сказать, что «слова Семака не соответствуют действительности». А обвиняя во лжи, Краснодарцы только лишь расписываются в своей озлобленности и отсутствии элементарной культуры, даже в таких элементарных вещах.
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    slavа0508
    1713065854
    Ну и правильно . нехер немытых пускать на свою арену . потом хер отмоешь ....
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    1713068716
    А в Краснодаре так же по старинке используют кассовую систему продажи билетов? Как-то пару лет назад поехали с друзьями, хотели онлайн купить, а там на сайте можно купить только при наличии какой-то карты болельщика Краснодара (не фан-айди, а именно их местной карты). В итоге приехали, а там очередь в кассу три раза вокруг стадиона тянется, больше четырёх часов стояли.
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