«Краснодар» обвинил Семака во лжи

Пресс-служба «Краснодара» ответила на обвинения Сергея Семака в неуважении к «Зениту».

Семак после матча 24-го тура РПЛ пожаловался на урезанную квоту для фанатов «Зенита».

«По регламенту РПЛ клуб гостей должен предоставить письмо за 5 дней до матча, в котором указывается количество болельщиков, которое ожидается на матче. В данном случае письмо за 5 дней не поступило!

Несмотря на это мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей)

Всего матч посетило 195 болельщиков «Зенита»!

Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, семь билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля.

В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», – написали краснодарцы.