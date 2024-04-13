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    • Адиев ответил, не планирует ли подать в отставку после 1:7 от «Балтики»

    Адиев ответил, не планирует ли подать в отставку после 1:7 от «Балтики»

    Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос об отставке после матча 24-го тура РПЛ против «Балтики» (1:7).

    • Адиев возглавил «Ахмат» на прошлой неделе.
    • Грозненцы идут в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Впереди у «Ахмата» гостевой матч с ЦСКА (20 апреля).

    «Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть десять написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба. Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать всe для этого.

    Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое», – сказал Адиев.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.04.2024 20:33
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    zadira56
    1713031798
    Ужосс!Вали с клуба!Как можно после такого счета рассуждать,что ты что-то сможешь?
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    TIMOTHY
    1713031951
    Все равно выгонят
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    kirdykprishel
    1713036809
    Контракт до конца чемпионата----- Позвали тренером на 8 матчей.И чо за такое короткое время можно изменить ? Адиев сглупил реально.Репутация на ноль.Со сборной Казахстана у него неплохо получалось, ну и оставался бы там.А тут видно что решил в двух местах бабло получать. Колосков был прав, когда критиковал его за это.Как говорится =за двумя зайцами
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    vvv123
    1713039483
    А жить на что - сказал Адиев? И жить на широкую ногу - добавил он, немного подумав!
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    Romeo 123
    1713056786
    Всё правильно , верной дорогой ведёт адиев , в первую лигу
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