Адиев ответил, не планирует ли подать в отставку после 1:7 от «Балтики»

Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев ответил на вопрос об отставке после матча 24-го тура РПЛ против «Балтики» (1:7).

Адиев возглавил «Ахмат» на прошлой неделе.

Грозненцы идут в зоне переходных матчей РПЛ.

Впереди у «Ахмата» гостевой матч с ЦСКА (20 апреля).

«Было бы большой слабостью с моей стороны, если бы я убежал сейчас и написал заявление об увольнении. Таких можно хоть десять написать, но на сегодняшний день я не вижу, чтобы моя отставка могла улучшить положение дел для клуба. Я призван сюда решить ряд проблем, и мы с тренерским штабом постараемся сделать всe для этого.

Впереди много работы. Контракт до конца чемпионата, и, надеюсь, я как тренер смогу выправить ситуацию. Готов принять как хорошее, так и плохое», – сказал Адиев.