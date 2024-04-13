Семин оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2).

«Рано поздравлять «Зенит» с чемпионством. В нашем чемпионате бывают неожиданности. При полном стадионе «Краснодар» должен был играть лучше. Игроки не реализовали себя на сто процентов. Истинные причины знает только тренер.

Но поражение закономерное. «Зенит» более стабилен и устойчив. Игроки «Краснодара» не смогли превзойти себя», – сказал Семин.