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    Семин оценил победу «Зенита» над «Краснодаром»

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» – «Зенит» (1:2).

    «Рано поздравлять «Зенит» с чемпионством. В нашем чемпионате бывают неожиданности. При полном стадионе «Краснодар» должен был играть лучше. Игроки не реализовали себя на сто процентов. Истинные причины знает только тренер.

    Но поражение закономерное. «Зенит» более стабилен и устойчив. Игроки «Краснодара» не смогли превзойти себя», – сказал Семин.

    • «Зенит» лидирует с 4-очковым отрывом.
    • Команда может выиграть 6-й сезон РПЛ подряд.
    • Ранее в России такое удавалось только «Спартаку».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2024 19:26
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    Комментарии (4)
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    DOCTOR PENALTY
    1713026053
    Юрий Палыч сегодня не в меру корректен: тренерская солидарность, наверное.
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    порт
    1713026216
    А кто то считает судья во всём виноват.
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1713028246
    Зенит на классе и опыте обыграл
    Ответить
    ss21
    1713028902
    Все по делу.
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