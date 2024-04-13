Абаскаль – о критике своей работы: «Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) высказался о критике в свой адрес.
– Чувствуете ли поддержку от руководства, от кого‑то еще на фоне такого давления на вас? Уже назывались даже конкретные даты с вашим увольнением.
– Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было всe радужно, поле с цветочками, было бы не то. В таких ситуациях грязное белье не выносится наружу. Доверие есть, над каким‑то моментам надо работать. Мы работаем в большом клубе, на нас большая ответственность.
- «Спартак» с 35 очками после 23 матчей занимает 6-е место в РПЛ.
- В весенней части турнира команда не смогла забить голы в четырех играх из пяти.