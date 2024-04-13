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    • Абаскаль – о критике своей работы: «Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то»

    Абаскаль – о критике своей работы: «Если бы было все радужно, поле с цветочками, было бы не то»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) высказался о критике в свой адрес.

    – Чувствуете ли поддержку от руководства, от кого‑то еще на фоне такого давления на вас? Уже назывались даже конкретные даты с вашим увольнением.

    – Критику расцениваю как положительное явление. Если бы было всe радужно, поле с цветочками, было бы не то. В таких ситуациях грязное белье не выносится наружу. Доверие есть, над каким‑то моментам надо работать. Мы работаем в большом клубе, на нас большая ответственность.

    • «Спартак» с 35 очками после 23 матчей занимает 6-е место в РПЛ.
    • В весенней части турнира команда не смогла забить голы в четырех играх из пяти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    АЛЕКС 58
    1713021134
    Главное,чему научился рыжий,вешать лапшу на уши.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713022724
    То выносим мусор обвиняя игроков то не выносим)
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    Krics
    1713023093
    Не гоните на тренера,эти п*ид*Оры *****ли ,в Тушино на Каенах едут ,пешеходы ,бл*ядь.Зажрались сУ Ки,.
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    vvv123
    1713025018
    С одуванчиками борются не жалея сил, герр Абоссаль!
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