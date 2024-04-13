Абаскаль прокомментировал слухи об отставке

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) сказал, что на него не давят слухи о возможной отставке.

– После игры с «Динамо» вы сказали, что на вас не давит то, что в прессе вас некоторые отправляют в отставку. Сообщения в прессе продолжают появляться. Это по‑прежнему никак не давит?

– Нам меня это никак не влияет, любые слухи или что‑то еще. Это часть работы. Я понимаю, где нахожусь, какую работу делаю. Это не влияет на мое отношение, подход.

Каждый матч – это возможность. «Спартаку» надо играть каждый матч, как последний. Надо выходить и доказывать. Мы не показали футбол, достойный «Спартака».

– Что надо исправить, чтобы показывать футбол, достойный уровня команды?

– Всe в голове.