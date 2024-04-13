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    Абаскаль прокомментировал слухи об отставке

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) сказал, что на него не давят слухи о возможной отставке.

    – После игры с «Динамо» вы сказали, что на вас не давит то, что в прессе вас некоторые отправляют в отставку. Сообщения в прессе продолжают появляться. Это по‑прежнему никак не давит?

    – Нам меня это никак не влияет, любые слухи или что‑то еще. Это часть работы. Я понимаю, где нахожусь, какую работу делаю. Это не влияет на мое отношение, подход.

    Каждый матч – это возможность. «Спартаку» надо играть каждый матч, как последний. Надо выходить и доказывать. Мы не показали футбол, достойный «Спартака».

    – Что надо исправить, чтобы показывать футбол, достойный уровня команды?

    – Всe в голове.

    • «Спартак» после 23 матчей занимает 6-е место в РПЛ с 35 очками.
    • В субботу Абаскаль отмечает день рождения, испанскому специалисту исполнилось 35 лет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1713020047
    Банальности от бесталанного рыжего козла)
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    ягуар1979
    1713020910
    удивительный типок рыжий конечно ))))
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713022382
    Все в голове)) так загадочно)
    Ответить
    Krics
    1713022668
    Козлы ,играть не хотят ,тренер виноват ,чмошники ваши машины сгорят, только н а метро в Тушино ,твари дешёвые,ихмо.
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    порт
    1713024016
    Козлы ,играть не хотят ,тренер виноват ========================== Да козлы и не должны играть, взяли бы не козлов, а футболистов, тогда бы и можно был бы с них спрашивать.
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