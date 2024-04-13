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    • Тренер «Сочи» оценил игру команды после победы над «Спартаком»

    Тренер «Сочи» оценил игру команды после победы над «Спартаком»

    Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) сказал, что команда по-прежнему находится в тяжелой ситуации в чемпионате России.

    – Матч был ровный, у обеих команд были возможности забить. Игра тяжелая, это первые три очка для нас, но мы пока ничего не сделали, ситуация тяжелая. Будем продолжать работу и набирать очки.

    – Вы комплиментарно отозвались о «Спартаке», но ваша команда полностью переиграла «Спартак». Как так получилось?

    – Когда я отзывался комплиментарно о сопернике, не говорил, что мы плохая команда. Я доволен, как мы работаем. Мы не полностью доминировали, но в тех эпизодах, в которых ребята проявили себя, они действовали отлично.

    – «Сочи» прошел часть дистанции, не проиграв командам из верхней части таблицы. Дальше вас ждут матчи с прямыми конкурентами. Команда сейчас в устойчивом психологическом состоянии и готова совершить чудо?

    – Да, действительно, это так. Но что касается возможных результатов дальше, не нужно надеяться, что мы наберем максимум очков. Не нужно думать до начала матчей, что мы можем выиграть. Я работал в разных странах, везде футбол сложный. Если мы заранее думаем, что соперник сильнее нас, это может сыграть злую шутку. Возможно, наши сильные соперники так думали о нас.

    • «Сочи» прервал 10‑матчевую серию без побед в РПЛ и одержал первую победу в чемпионате России под руководством Морено.
    • Команда набрала 18 очков и поднялась на 15‑е место в турнире.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:14
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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1713020467
    Адекватный парень , в отличии от матч-тв. Равная скучная игра.
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    ягуар1979
    1713020838
    удивило так удивило Сочи молодцы пацаны
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713022867
    Сочи больше старались
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