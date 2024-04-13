Тренер «Сочи» оценил игру команды после победы над «Спартаком»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после матча 24-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) сказал, что команда по-прежнему находится в тяжелой ситуации в чемпионате России.

– Матч был ровный, у обеих команд были возможности забить. Игра тяжелая, это первые три очка для нас, но мы пока ничего не сделали, ситуация тяжелая. Будем продолжать работу и набирать очки.

– Вы комплиментарно отозвались о «Спартаке», но ваша команда полностью переиграла «Спартак». Как так получилось?

– Когда я отзывался комплиментарно о сопернике, не говорил, что мы плохая команда. Я доволен, как мы работаем. Мы не полностью доминировали, но в тех эпизодах, в которых ребята проявили себя, они действовали отлично.

– «Сочи» прошел часть дистанции, не проиграв командам из верхней части таблицы. Дальше вас ждут матчи с прямыми конкурентами. Команда сейчас в устойчивом психологическом состоянии и готова совершить чудо?

– Да, действительно, это так. Но что касается возможных результатов дальше, не нужно надеяться, что мы наберем максимум очков. Не нужно думать до начала матчей, что мы можем выиграть. Я работал в разных странах, везде футбол сложный. Если мы заранее думаем, что соперник сильнее нас, это может сыграть злую шутку. Возможно, наши сильные соперники так думали о нас.