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    Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Сочи»

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после гостевого поражения московского клуба в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1), назвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля безыдейным человеком.

    – У руля команды стоит безыдейный человек. Чего вы ждете от него? Когда у «Спартака» была хорошая игра? Только, когда он появился в команде. Свое мнение про это Абаскаля я сказал еще полтора года назад.

    – У него сегодня был день рождения.

    – Ого. Сколько ему исполнилось? 35? Интересно, сколько Абаскаль сыграл в футбол за это время и сколько голов забил. Конечно, он не играл. Зачем ему это? Это смешно. Если говорить по игре, то сегодня играли две равные команды. «Сочи» повезло, они цепляются за очки.

    • «Сочи» прервал 10‑матчевую серию без побед в РПЛ и одержал первую победу в чемпионате под руководством испанского тренера Роберта Морено.
    • Команда набрала 18 очков после 23 матчей и поднялась на 15‑е место в турнирной таблице.
    • «Спартак», в активе которого 35 очков, остался на 6-й строчке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:49
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    Комментарии (7)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1713016494
    Ну как же без Мостового, у него сегодня праздник,радуется.
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    TIMOTHY
    1713016617
    У Сочи было больше моментов потому и выиграли
    Ответить
    TIMOTHY
    1713016667
    Не схотели неустойку выплатить и получите
    Ответить
    slavа0508
    1713017830
    Саня, иди получи лицензию и потренируй кого-нибудь из любительской лиги для начала. Что на жопе-то сидеть и желчь извергать...
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    Валя Ромашина
    1713017849
    Да ладно зарплату все равно получат свою . Чего напрягаться . И тренера сольют .
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    ...уефан
    1713020220
    ...вот сегодня с Мостовым соглашусь, всё в тему...
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    Krics
    1713024873
    Дешёвка ,кто его ещё спрашивает, только жёлтая пресса,ихмо.
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