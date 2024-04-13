Мостовой высказался о поражении «Спартака» от «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой после гостевого поражения московского клуба в матче 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1), назвал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля безыдейным человеком.

– У руля команды стоит безыдейный человек. Чего вы ждете от него? Когда у «Спартака» была хорошая игра? Только, когда он появился в команде. Свое мнение про это Абаскаля я сказал еще полтора года назад.

– У него сегодня был день рождения.

– Ого. Сколько ему исполнилось? 35? Интересно, сколько Абаскаль сыграл в футбол за это время и сколько голов забил. Конечно, он не играл. Зачем ему это? Это смешно. Если говорить по игре, то сегодня играли две равные команды. «Сочи» повезло, они цепляются за очки.