Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи» 

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

– Дело не в эмоциях, Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба.

– В чем заключаются ваши ошибки?

– Это не одна ошибка.

– Было ли сегодня что‑то в игре «Спартака», что вам понравилось? И что не понравилось больше всего?

– Ничего не понравилось. Мы не показали уровень, достойный «Спартака», не надо ничего искать дополнительно.

– Прокомментируйте эпизод с пропущенным голом.

– Таких ошибок быть в таких матчах быть не должно, потеря концентрации.