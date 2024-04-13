Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи» 

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).
– Дело не в эмоциях, Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба.
– В чем заключаются ваши ошибки?
– Это не одна ошибка.
– Было ли сегодня что‑то в игре «Спартака», что вам понравилось? И что не понравилось больше всего?
– Ничего не понравилось. Мы не показали уровень, достойный «Спартака», не надо ничего искать дополнительно.
– Прокомментируйте эпизод с пропущенным голом.
– Таких ошибок быть в таких матчах быть не должно, потеря концентрации.