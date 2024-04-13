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    • Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи» 

    Абаскаль прокомментировал поражение «Спартака» от «Сочи» 

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги гостевого матча 24-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

    – Дело не в эмоциях, Я беру на себя ответственность за этот результат, потому что мы не играли на уровне, достойном этого клуба.

    – В чем заключаются ваши ошибки?

    – Это не одна ошибка.

    – Было ли сегодня что‑то в игре «Спартака», что вам понравилось? И что не понравилось больше всего?

    – Ничего не понравилось. Мы не показали уровень, достойный «Спартака», не надо ничего искать дополнительно.

    – Прокомментируйте эпизод с пропущенным голом.

    – Таких ошибок быть в таких матчах быть не должно, потеря концентрации.

    • «Спартак», в активе которого 35 очков, остался на 6-м месте в РПЛ после 23 матчей.
    • В субботу Абаскаль отмечает день рождения, испанцу исполнилось 35 лет.
    • «Сочи» до игры занимал последнее место в РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии (15)
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    fanfckrasnodar
    1713016294
    игроки хотят нового тренера?
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    TIMOTHY
    1713016717
    Испанцу мы верим )
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    Cleaner
    1713016805
    Абаскаль: - Во всем виноват Соболев!
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    timon2401
    1713017699
    Вместо однотипных объяснений лучше бы свалил из клуба((( вот наверняка понимает что не рулит процессом, что игроки на поле только ради статистики.. Но нет, бла бла бла и ложили мы на ромб, болельщиков и всё что связано со Спартаком((((
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    Иннокентий-Смоктуновский-
    1713017906
    Такое чувство что Спартак не увольняет из-за желание не платить устоику а рыжий всеме путями пытается её добиться и соскочить с деньгами
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    ...уефан
    1713020475
    ...казнить! Нельзя помиловать!...
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    ivany4
    1713020678
    До тех пор пока у игроков будет желание и возможность сливать неугодных тренеров, такие объяснения тренера будут нормой. Где все специалисты, эксперты, знатоки, с комментариями поведения конкретного игрока на поле? Что все выложились? У многих даже футболки не вспотели!)))
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    Krics
    1713022118
    С каждого вышедшего на поле 3 месячных оклада,ихмо.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1713023786
    Не виновата я кричит испанец) уйду я от вас дайте денег
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    Sergey-Martinov-yandex
    1713025586
    Happy birthday to you.....
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