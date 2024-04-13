Генсек РФС: «К ситуации с Промесом никак не отношусь, не слежу за этим»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о вингере «Спартака» Квинси Промесе, арестованном в ОАЭ.

– Недавно прогремела громкая история с Квинси Промесом. Вы верите, что один из лучших игроков РПЛ еще может вернуться в нашу лигу?

– Я к ситуации с Промесом никак не отношусь. Не слежу за этим.

– То, что РПЛ потеряла одну из своих звезд, вас огорчает?

– У нас много новых интересных футболистов. Я не понимаю, почему Промес – главная звезда лиги.

– Он был лучшим бомбардиром-легионером РПЛ.

– Это зависит от тактики игры команды. В «Спартаке» все забивалось через Промеса. А кто забил больше по общему количеству мячей? Другие игроки. Лига проводила в прошлом году премию, и лучшим футболистов выбрала другого человека. Я бы ориентировался на мнение РПЛ.

Для меня это проблема с контрактной стабильностью. Был заявлен игрок, который исчез и клуб страдает. Да, это плохо. Но это риски самого клуба и футболиста.