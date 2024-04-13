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    • Генсек РФС: «К ситуации с Промесом никак не отношусь, не слежу за этим»

    Генсек РФС: «К ситуации с Промесом никак не отношусь, не слежу за этим»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о вингере «Спартака» Квинси Промесе, арестованном в ОАЭ.

    – Недавно прогремела громкая история с Квинси Промесом. Вы верите, что один из лучших игроков РПЛ еще может вернуться в нашу лигу?

    – Я к ситуации с Промесом никак не отношусь. Не слежу за этим.

    – То, что РПЛ потеряла одну из своих звезд, вас огорчает?

    – У нас много новых интересных футболистов. Я не понимаю, почему Промес – главная звезда лиги.

    – Он был лучшим бомбардиром-легионером РПЛ.

    – Это зависит от тактики игры команды. В «Спартаке» все забивалось через Промеса. А кто забил больше по общему количеству мячей? Другие игроки. Лига проводила в прошлом году премию, и лучшим футболистов выбрала другого человека. Я бы ориентировался на мнение РПЛ.

    Для меня это проблема с контрактной стабильностью. Был заявлен игрок, который исчез и клуб страдает. Да, это плохо. Но это риски самого клуба и футболиста.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    Комментарии (3)
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1713012016
    Российскому футболу наркоторговцы не нужны, ещё бы коррумпированных судей отстранить от судейства игр.
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    VPERDIV SPARTAK
    1713016087
    Сами виноваты сказал
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    Alex Flash
    1713016145
    да им выгоднее оштрафовать его на 50 косарей и отпустить,чем он там будет место занимать и харч переводить
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