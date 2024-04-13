Генсек РФС: «К ситуации с Промесом никак не отношусь, не слежу за этим»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопросы о вингере «Спартака» Квинси Промесе, арестованном в ОАЭ.
– Недавно прогремела громкая история с Квинси Промесом. Вы верите, что один из лучших игроков РПЛ еще может вернуться в нашу лигу?
– Я к ситуации с Промесом никак не отношусь. Не слежу за этим.
– То, что РПЛ потеряла одну из своих звезд, вас огорчает?
– У нас много новых интересных футболистов. Я не понимаю, почему Промес – главная звезда лиги.
– Он был лучшим бомбардиром-легионером РПЛ.
– Это зависит от тактики игры команды. В «Спартаке» все забивалось через Промеса. А кто забил больше по общему количеству мячей? Другие игроки. Лига проводила в прошлом году премию, и лучшим футболистов выбрала другого человека. Я бы ориентировался на мнение РПЛ.
Для меня это проблема с контрактной стабильностью. Был заявлен игрок, который исчез и клуб страдает. Да, это плохо. Но это риски самого клуба и футболиста.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.