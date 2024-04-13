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    Павлюченко назвал форварда РПЛ, похожего на себя

    Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко не считает, что в стране исчезли крупные нападающие.

    – Почему в России почти не осталось таких больших, крепких центрфорвардов, как Павлюченко, Павел Погребняк?

    – Почему не осталось? Посмотрите на того же Александра Соболева, забивает же. Давайте посмотрим по всем командам РПЛ – они везде есть. Константин Тюкавин тоже хороший нападающий. Просто кому-то дано забивать по 15–20 мячей, а кому-то нет. Возьмите ту же сборную – они там есть. Карпин вызывает их в сборную, это лучшие футболисты.

    • Как и Соболев, Павлюченко выступал за «Спартак».
    • Роман на этой неделе вошел в тренерский штаб «Родины-2» из Второй лиги.
    • В Европе Павлюченко выступал за «Тоттенхэм».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1713008968
    И Павлюченко и Погребняк никогда не были топами.
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    Алексей З
    1713014690
    Глупейший вопрос. Горе-журналисты , куда вы смотрите ? Сергеев , Соболев , Каштанов,Голенков,Сулейманов, хватит ? Другое дело не все забивают много, но это и от команды ( партнёров ) зависит.
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