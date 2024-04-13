Павлюченко назвал форварда РПЛ, похожего на себя

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко не считает, что в стране исчезли крупные нападающие.

– Почему в России почти не осталось таких больших, крепких центрфорвардов, как Павлюченко, Павел Погребняк?

– Почему не осталось? Посмотрите на того же Александра Соболева, забивает же. Давайте посмотрим по всем командам РПЛ – они везде есть. Константин Тюкавин тоже хороший нападающий. Просто кому-то дано забивать по 15–20 мячей, а кому-то нет. Возьмите ту же сборную – они там есть. Карпин вызывает их в сборную, это лучшие футболисты.