Черчесов поделился ожиданиями от матча «Сочи» – «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов высказался о матче 24-го тура РПЛ «Сочи» – «Спартак».

– Я был на матче «Локомотив» – «Сочи» в Москве, чтобы увидеть своими глазами изменения в игре сочинцев. В команде появилось много новых футболистов. Учитывая ситуацию в турнирной таблице, «Сочи» хочет цепляться за очки в каждом матче. То, что они забивают третью игру подряд по два мяча, об этом и говорит. «Сочи» надо брать очки, как и «Спартаку».

– Может ли «Спартак» с позиции силы брать очки в игре с «Сочи»?

– Не может, а должен.

– Но не может?

– Ну, ситуации разные бывают. Хотелось бы, чтобы победа над «Динамо» придала «Спартаку» позитивный настрой. Жду победы «Спартака».