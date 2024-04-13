В субботу, 13 апреля, «Бавария» дома сыграет с «Кельном». Игра состоится в рамках 29 тура Бундеслиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Бавария»

«Бавария» занимает 2 место в турнирной таблице. Мюнхенцы провели 28 матчей, выиграв 19 из них, сыграли вничью в 3 встречах и проиграли 6 поединках. Общее количество набранных очков составляет 60 баллов. Голевой разрыв у мюнхенцев составляет +44, с 80 забитыми голами и 36 пропущенными.

В предыдущем матче «Бавария» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» – игра завершилась со счетом 2:2.

«Кельн»

«Кельн» занимает 17 место в таблице. После проведeнных 28 матчей команда набрала всего 22 очка. У коллектива 4 победы, 10 ничьих и 14 поражений. Голевая разница составляет -26, с 23 забитыми голами и 49 пропущенными.

В предыдущем матче команда обыграла «Бохум» со счетом 2:1.

Прогноз на матч «Бавария» – «Кельн»

В 3 последних очных встречах дважды выигрывала «Бавария», еще в 1 игре побеждал «Кельн». В предстоящем поединке мюнхенцы явный фаворит, на них и поставим (1.27), дополнительно возьмем ТБ 2.5 за 1.29.