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    • «Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля

    «Бавария» – «Кельн»: прогноз на матч 29 тура немецкой Бундеслиги,13 апреля

    В субботу, 13 апреля, «Бавария» дома сыграет с «Кельном». Игра состоится в рамках 29 тура Бундеслиги и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Бавария»

    «Бавария» занимает 2 место в турнирной таблице. Мюнхенцы провели 28 матчей, выиграв 19 из них, сыграли вничью в 3 встречах и проиграли 6 поединках. Общее количество набранных очков составляет 60 баллов. Голевой разрыв у мюнхенцев составляет +44, с 80 забитыми голами и 36 пропущенными.

    В предыдущем матче «Бавария» сыграла вничью с лондонским «Арсеналом» – игра завершилась со счетом 2:2.

    «Кельн»

    «Кельн» занимает 17 место в таблице. После проведeнных 28 матчей команда набрала всего 22 очка. У коллектива 4 победы, 10 ничьих и 14 поражений. Голевая разница составляет -26, с 23 забитыми голами и 49 пропущенными.

    В предыдущем матче команда обыграла «Бохум» со счетом 2:1.

    Прогноз на матч «Бавария» – «Кельн»

    В 3 последних очных встречах дважды выигрывала «Бавария», еще в 1 игре побеждал «Кельн». В предстоящем поединке мюнхенцы явный фаворит, на них и поставим (1.27), дополнительно возьмем ТБ 2.5 за 1.29.

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    Источник: «Бомбардир»

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