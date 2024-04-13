Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Краснодар - Зенит Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • «Мальорка» – «Реал»: прогноз на матч 31 тура испанской Ла Лиги,13 апреля

    «Мальорка» – «Реал»: прогноз на матч 31 тура испанской Ла Лиги,13 апреля

    В 31 туре испанской Ла Лиги «Мальорка» дома сыграет с «Реалом». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Мальорка»

    Команда занимает 15 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 31 очко. «Мальорка» выиграла 6 матчей, в 13 поединках сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 35 мячей.

    В предыдущем матче «Мальорка» в серии пенальти проиграла «Атлетику». В основное время игра закончилась со счетом 1:1.

    «Реал»

    Подопечные Карло Анчелотти лидируют в чемпионате страны с 75 очками. Команда выиграла 23 встречи, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение. «Реал» забил 66 голов и пропустил 20 мячей – это лучшие показатели в лиге. Отметим, команда не проигрывает на протяжении 14 поединков кряду.

    В предыдущем матче «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» – 3:3.

    Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал»

    В 3 последних очных встречах «Реал» выиграл 2 матча, в 1 поединке победила «Мальорка». В предстоящей встрече поставим на гостей. Наш прогноз – победа «Реала» (1.82).

    Новости по теме
    «Мальорка» – «Реал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+