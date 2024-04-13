В 31 туре испанской Ла Лиги «Мальорка» дома сыграет с «Реалом». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени.

«Мальорка»

Команда занимает 15 место в турнирной таблице, имеет в своем активе 31 очко. «Мальорка» выиграла 6 матчей, в 13 поединках сыграла вничью и потерпела 11 поражений. Коллектив забил 25 голов и пропустил 35 мячей.

В предыдущем матче «Мальорка» в серии пенальти проиграла «Атлетику». В основное время игра закончилась со счетом 1:1.

«Реал»

Подопечные Карло Анчелотти лидируют в чемпионате страны с 75 очками. Команда выиграла 23 встречи, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение. «Реал» забил 66 голов и пропустил 20 мячей – это лучшие показатели в лиге. Отметим, команда не проигрывает на протяжении 14 поединков кряду.

В предыдущем матче «Реал» сыграл вничью с «Манчестер Сити» – 3:3.

Прогноз на матч «Мальорка» – «Реал»

В 3 последних очных встречах «Реал» выиграл 2 матча, в 1 поединке победила «Мальорка». В предстоящей встрече поставим на гостей. Наш прогноз – победа «Реала» (1.82).