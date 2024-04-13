В 33 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» дома сыграет с «Манчестером Юнайтед». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени.

«Борнмут»

Середняк АПЛ идет на 12 месте, имеет в своем активе 41 очко. Команда выиграла 11 встреч, в 8 матчах сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Борнмут» забил 45 голов и пропустил 55 мячей.

В предыдущем поединке «Борнмут» уступил «Лутон Тауну» со счетом 1:2.

«Манчестер Юнайтед»

Команда занимает 6 место с 49 очками. «Манчестер Юнайтед» выиграл 15 встреч, в 4 играх сыграл вничью и потерпел 12 поражений. «МЮ» забил 45 голов и пропустил 46 мячей.

В предыдущей встрече «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» – 2:2.

Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

В 3 последних очных встречах дважды выиграл «Манчестер Юнайтед», еще в одном поединке победил «Борнмут». В предстоящем матче логично сделать ставку на ТБ 2.5 с коэффом 1.40, а также ОЗ да с котировкой 1.39.