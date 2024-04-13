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    • «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 33 тура английской Премьер-лиги,13 апреля

    «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч 33 тура английской Премьер-лиги,13 апреля

    В 33 туре английской Премьер-лиги «Борнмут» дома сыграет с «Манчестером Юнайтед». Игра состоится в субботу, 13 апреля, начнется в 19:30 по московскому времени.

    «Борнмут»

    Середняк АПЛ идет на 12 месте, имеет в своем активе 41 очко. Команда выиграла 11 встреч, в 8 матчах сыграла вничью и потерпела 12 поражений. «Борнмут» забил 45 голов и пропустил 55 мячей.

    В предыдущем поединке «Борнмут» уступил «Лутон Тауну» со счетом 1:2.

    «Манчестер Юнайтед»

    Команда занимает 6 место с 49 очками. «Манчестер Юнайтед» выиграл 15 встреч, в 4 играх сыграл вничью и потерпел 12 поражений. «МЮ» забил 45 голов и пропустил 46 мячей.

    В предыдущей встрече «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» – 2:2.

    Прогноз на матч «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»

    В 3 последних очных встречах дважды выиграл «Манчестер Юнайтед», еще в одном поединке победил «Борнмут». В предстоящем матче логично сделать ставку на ТБ 2.5 с коэффом 1.40, а также ОЗ да с котировкой 1.39.

    Источник: «Бомбардир»

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