В субботу, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч пройдет в Сочи, начало – в 14:00 (мск).
«Сочи»
Команда Роберто Морено набрала 15 очков и занимает последнее, 16-е место в РПЛ. «Сочи» добыл 3 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей 23:37.
Отставание от спасительного места составляет 8 очков, от зоны переходных матчей – 5.
«Спартак»
«Спартак» набрал 35 очков и находится на 6-м месте в таблице. Подопечные Гильермо Абоскаля добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 29:27.
Отставание москвичей от 1-го места составляет 9 очков, от 3-го – 3.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:
- 16.09.23 «Спартак» – «Сочи» – 1:0;
- 05.11.22 «Сочи» – «Спартак» – 1:1;
- 14.08.22 «Спартак» – «Сочи» – 3:0;
- 13.12.21 «Сочи» – «Спартак» – 3:0;
- 26.08.21 «Спартак» – «Сочи» – 1:2.
Прогноз на матч «Сочи» – «Спартак»
Сочинцы после возобновления чемпионата не проигрывали. «Спартак» сейчас вряд ли способен сыграть на ноль. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68.