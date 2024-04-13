В субботу, 13 апреля, в 24-м туре РПЛ сыграют «Сочи» и «Спартак». Матч пройдет в Сочи, начало – в 14:00 (мск).

«Сочи»

Команда Роберто Морено набрала 15 очков и занимает последнее, 16-е место в РПЛ. «Сочи» добыл 3 победы, 6 раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений, разница мячей 23:37.

Отставание от спасительного места составляет 8 очков, от зоны переходных матчей – 5.

«Спартак»

«Спартак» набрал 35 очков и находится на 6-м месте в таблице. Подопечные Гильермо Абоскаля добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений, разница мячей – 29:27.

Отставание москвичей от 1-го места составляет 9 очков, от 3-го – 3.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Сочи» – «Спартак»

Сочинцы после возобновления чемпионата не проигрывали. «Спартак» сейчас вряд ли способен сыграть на ноль. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.68.