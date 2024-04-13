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    • Радек Ширл назвал экс-партнеров по «Зениту», с которыми общается до сих пор

    Радек Ширл назвал экс-партнеров по «Зениту», с которыми общается до сих пор

    Бывший полузащитник «Зенита» Радек Ширл рассказал, с кем из экс-одноклубников остается на связи, а также пообещал привезти семью в Санкт-Петербург.

    – С кем-то из бывших партнeров по «Зениту» поддерживаете общение?

    – С Андреем Аршавиным и Владом Радимовым по-прежнему дружим и общаемся.

    – Давно были в России последний раз?

    – Давно, в 2017 году приезжал в честь десятилетия с первого чемпионства. Очень понравился новый стадион «Зенита».

    Пока не получается выбраться в Питер, родилась дочка. В будущем обязательно планирую показать семье Санкт-Петербург и его красоты.

    • Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год.
    • С командой он выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионство РПЛ, Кубок и Суперкубок УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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