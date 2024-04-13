Радек Ширл назвал экс-партнеров по «Зениту», с которыми общается до сих пор

Бывший полузащитник «Зенита» Радек Ширл рассказал, с кем из экс-одноклубников остается на связи, а также пообещал привезти семью в Санкт-Петербург.
– С кем-то из бывших партнeров по «Зениту» поддерживаете общение?
– С Андреем Аршавиным и Владом Радимовым по-прежнему дружим и общаемся.
– Давно были в России последний раз?
– Давно, в 2017 году приезжал в честь десятилетия с первого чемпионства. Очень понравился новый стадион «Зенита».
Пока не получается выбраться в Питер, родилась дочка. В будущем обязательно планирую показать семье Санкт-Петербург и его красоты.
- Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 год.
- С командой он выиграл 6 трофеев, в том числе чемпионство РПЛ, Кубок и Суперкубок УЕФА.