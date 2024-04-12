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    • Будущему ребенку футболиста «Зенита» поставили диагноз «синдром Дауна»

    Будущему ребенку футболиста «Зенита» поставили диагноз «синдром Дауна»

    Зимний новичок «Зенита» Нино признался, что его сын родится с «синдромом Дауна».

    – Когда родится второй ребенок? Как назовете?

    – В конце апреля или в начале мая. Назовем его Антонио, в честь моего деда.

    Несколько месяцев назад моему сыну поставили диагноз «синдром Дауна», поэтому, учитывая все сложности, жена предпочла бы родить его в Бразилии, в окружении своей семьи.

    Но, когда он родится, обязательно приедет в Россию, чтобы скрасить нашу жизнь.

    • «Зенит» в январе купил защитника за 5 миллионов евро + бонусы.
    • Контракт новичка рассчитан до лета 2028 года.
    • У 27-летнего Нино уже есть годовалая дочь.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.04.2024 16:08
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    Комментарии (13)
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    alp
    1712929832
    я за стеб и все такое, но, нафига такое постить? бомбардир, ты в своем уме?
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    Desma
    1712932635
    От "Спам-Экспресса" можно всё что угодно ожидать, но автор местного поста явно с головой не дружит.
    Ответить
    Алексей З
    1712934791
    На этом сайте есть хоть что-то святое ?
    Ответить
    ZAITZEFF2011
    1712935174
    Здоровья ребенку и терпение родителям.
    Ответить
    timon2401
    1712941377
    Зачем это выкладывать((( Родителям терпения и дай бог всего малышу
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    Fialet
    1712943555
    Аборт уже поздно делать?
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