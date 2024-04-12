Будущему ребенку футболиста «Зенита» поставили диагноз «синдром Дауна»

Зимний новичок «Зенита» Нино признался, что его сын родится с «синдромом Дауна».

– Когда родится второй ребенок? Как назовете?

– В конце апреля или в начале мая. Назовем его Антонио, в честь моего деда.

Несколько месяцев назад моему сыну поставили диагноз «синдром Дауна», поэтому, учитывая все сложности, жена предпочла бы родить его в Бразилии, в окружении своей семьи.

Но, когда он родится, обязательно приедет в Россию, чтобы скрасить нашу жизнь.