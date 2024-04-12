Мостовой оценил перспективы Дзюбы в случае отъезда в Китай

Александр Мостовой отреагировал на информацию, что Артем Дзюба в случае непродления контракта с «Локомотивом» хочет перейти в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

– Это обычная практика многих футболистов. Если Дзюба не останется в «Локомотиве», поедет в Китай. Спокойно к этому отношусь.

– Дзюба смог бы себя проявить на уровне китайского чемпионата?

– Дзюба и в России себя проявляет. Я одним из первых говорил, что Артeм будет одним из лучших в РПЛ после того, как не заиграл в Турции и вернулся. В том сезоне так и было.

И в Китае тоже будет показывать себя, если будет играть. Дзюбе 34 года [на самом деле 35], он спокойно может играть ещe два-три сезона. Удачи ему, если действительно поедет в Китай!

А историю дружбы Артeма со Слуцким мы хорошо знаем. Хорошо, что закончились эти глупости, которыми они занимались какое-то время. Это повлияло на игру Дзюбы, Слуцкому-то всe равно – про него и так все всe знают.

– Воссоединение Дзюбы и Слуцкого в «Шанхае» привлечeт внимание россиян к чемпионату Китая?

– Вряд ли. Если бы мне не сказали, что Слуцкий тренирует в Китае, мне было бы всe равно. Какая разница?

В чемпионате Монголии тоже есть команды, которые 10 игр подряд выигрывают. Может, кому-то будет интересно, но не большой части.