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    Мостовой оценил перспективы Дзюбы в случае отъезда в Китай

    Александр Мостовой отреагировал на информацию, что Артем Дзюба в случае непродления контракта с «Локомотивом» хочет перейти в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    – Это обычная практика многих футболистов. Если Дзюба не останется в «Локомотиве», поедет в Китай. Спокойно к этому отношусь.

    – Дзюба смог бы себя проявить на уровне китайского чемпионата?

    – Дзюба и в России себя проявляет. Я одним из первых говорил, что Артeм будет одним из лучших в РПЛ после того, как не заиграл в Турции и вернулся. В том сезоне так и было.

    И в Китае тоже будет показывать себя, если будет играть. Дзюбе 34 года [на самом деле 35], он спокойно может играть ещe два-три сезона. Удачи ему, если действительно поедет в Китай!

    А историю дружбы Артeма со Слуцким мы хорошо знаем. Хорошо, что закончились эти глупости, которыми они занимались какое-то время. Это повлияло на игру Дзюбы, Слуцкому-то всe равно – про него и так все всe знают.

    – Воссоединение Дзюбы и Слуцкого в «Шанхае» привлечeт внимание россиян к чемпионату Китая?

    – Вряд ли. Если бы мне не сказали, что Слуцкий тренирует в Китае, мне было бы всe равно. Какая разница?

    В чемпионате Монголии тоже есть команды, которые 10 игр подряд выигрывают. Может, кому-то будет интересно, но не большой части.

    • Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне форвард провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Контракт футболиста истекает летом, но он может добиться автоматического продления, если сделает еще 3 результативных действия в РПЛ до конца сезона.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.04.2024 15:41
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