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    • Представитель Дзюбы отреагировал на новость о возможном отъезде форварда в Китай

    Представитель Дзюбы отреагировал на новость о возможном отъезде форварда в Китай

    Леонид Гольдман, представитель нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы, прокомментировал информацию, что игрок в случае непродления контракта с московским клубом хочет перейти в «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого.

    «Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно.

    Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артем – как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА.

    Дзюба соскучился по футболу, желает поскорее выйти на поле, предельно мотивирован. Ни о каких новых клубах, продлениях и пунктах он сейчас не думает.

    Основная задача – максимально помочь команде в восьми оставшихся турах, помочь завоевать медали. Это все, о чем думает Артем.

    Все остальное – какие‑то непонятные инсинуации по поводу поиска клуба, желания уехать в Китай, которую сам Слуцкий уже комментировал…

    Мы знаем авторов этих вбросов, пусть это останется на их совести. Повторюсь, Артем сконцентрирован на подготовке к матчу против ЦСКА», – сказал Гольдман.

    • Дзюба в «Локо» с февраля 2023 года.
    • В этом сезоне форвард провел 23 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
    • Контракт футболиста истекает летом, но он может добиться автоматического продления, если сделает еще 3 результативных действия в РПЛ до конца сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.04.2024 13:46
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    Комментарии (1)
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    acor94
    1712921089
    Дзюбу в Китай, а гольдмана в еврейский автономный округ - домой!
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