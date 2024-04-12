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    • Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от «Аталанты» в Лиге Европы

    Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от «Аталанты» в Лиге Европы

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги проигранного матча с «Аталантой».

    • Команды встречались на «Энфилде» в первом четвертьфинале Лиги Европы.
    • «Аталанта» победила со счетом 3:0.
    • Ответный матч состоится 18 апреля в Бергамо.

    «Мы здорово начали, но в итоге сыграли очень плохо. «Ливерпуль» заслужил поражение. Я поздравляю «Аталанту».

    Мы потеряли нить игры. Нельзя сказать ничего хорошего. Мы были везде и в то же время нигде.

    Надо использовать этот вечер, чтобы прочувствовать все и подготовиться к матчу с «Кристал Пэлас», – сказал Клопп.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии (1)
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    alex1951
    1712894625
    Такой результат приговор Клопу) Поблагодарятт и отпустять на вольные хлеба....
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