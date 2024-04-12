Клопп прокомментировал разгромное поражение «Ливерпуля» от «Аталанты» в Лиге Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги проигранного матча с «Аталантой».

Команды встречались на «Энфилде» в первом четвертьфинале Лиги Европы.

«Аталанта» победила со счетом 3:0.

Ответный матч состоится 18 апреля в Бергамо.

«Мы здорово начали, но в итоге сыграли очень плохо. «Ливерпуль» заслужил поражение. Я поздравляю «Аталанту».

Мы потеряли нить игры. Нельзя сказать ничего хорошего. Мы были везде и в то же время нигде.

Надо использовать этот вечер, чтобы прочувствовать все и подготовиться к матчу с «Кристал Пэлас», – сказал Клопп.