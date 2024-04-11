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    Зарема отреагировала на уход Эшуорта из «Спартака»

    Зарема Салихова прокомментировала новость об отставке технического директора «Спартака» Пола Эшуорта.

    «Очень интересно узнать поподробнее о проектах, которые реализовал Пол Эшуорт. Первый спортивный директор под управлением Жданова, Матыцына и Хавкина оказался комом.

    Кто следующий: переподписанный на высокую зарплату тренер или генеральный директор-консультант?» – сказала Зарема.

    • Ранее Эшуорт был спортивным директором «Спартака».
    • Он работал в клубе с сентября 2022 года.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2024 23:34
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    Комментарии (4)
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    гууд
    1712868050
    редактор! она тебе лично пишет ?))) хватит спама!!!
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    Алексей З
    1712892226
    Странная реакция. Разве чета Федунов не каждый год увольняла кого-либо из административного корпуса клуба ? Взяли Амарала , уволили Эшуорта, нормальная политика. Формулировка не нравится ? Ну а разве это имеет значение.
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    TIMOTHY
    1712897862
    Зарема переживает за свинарник
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    Pourquoi pas
    1712900952
    Фантомные боли её не отпускают никак
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