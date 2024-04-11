Зарема отреагировала на уход Эшуорта из «Спартака»

Зарема Салихова прокомментировала новость об отставке технического директора «Спартака» Пола Эшуорта.

«Очень интересно узнать поподробнее о проектах, которые реализовал Пол Эшуорт. Первый спортивный директор под управлением Жданова, Матыцына и Хавкина оказался комом.

Кто следующий: переподписанный на высокую зарплату тренер или генеральный директор-консультант?» – сказала Зарема.