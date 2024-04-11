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    Экс-президент РФС: «Не ощущаю рост цен на продукты»

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался о ценах на продукты в России.

    «Я, как правило, сам езжу покупать продукты. И не ощущаю какой-то рост цен на них. Конечно, все зависит от того, сколько ты потребляешь и все.

    Мы в нашем возрасте потребляем мало, продукты покупаем качественные и хорошие и в гипермаркетах, и на рынке. Не замечал, чтобы на что-то заметно повысились цены. Такой тенденции не замечаю.

    А если говорить про цены на те же яйца, то какое мне до этого дело?! Мне на всю семью нужно 10 яиц в месяц. Понятия не имею, насколько это ощутимо вообще.

    Яйца, печень, картошка – не специалист в этом. Просто часто сам езжу в магазин и не вижу никакого роста цен ни на что», – заявил Колосков.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    ...уефан
    1712858212
    ...чиновника, даже отставка врать не отучит)...
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    AZ
    1712858311
    как был дураком, так им и остался
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    ScarlettOgusania
    1712858458
    "часто сам езжу в магазин и не вижу никакого роста цен ни на что" - Колосков слепой или дурака включил??
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    wobaekat
    1712859198
    Ну осетрина и икра поди не так уж и подорожали, соглы
    Ответить
    Medved2468
    1712859476
    Очки надень, старый! И язык свой из жопы достань, не видит он!
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