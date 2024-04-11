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    Канчельскис: «Мостовой ничем не хуже Абаскаля»

    Андрей Канчельскис призвал «Спартак» назначить Александра Мостового на пост главного тренера.

    «Спартак», назначьте Мостового главным тренером. Вы же даете шанс Абаскалю, почему бы не дать его Александру?

    У вас по кругу в свое время ходили одни тренеры, которые вешали лапшу на уши руководителям. И они получали по 5-8 шансов! Где справедливость?

    Мостовой ничем не хуже Гильермо! И хуже в «Спартаке» с ним не будет, я уверен в этом. Дайте ему поработать, а потом мы будем обсуждать результат.

    Сейчас легко всем говорить, что он провалится, не дав ему шанса возглавить красно-белый клуб! Но это разговоры в пустую, пока он не поработает», – заявил Канчельскис.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что во вторник клуб уволит Гильермо Абаскаля, но этого не произошло.
    • У Мостового пока нет тренерской лицензии – он учится с августа.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (13)
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    ...уефан
    1712837185
    ...похоже, вы все близнецы - Канчельскис, Мостовой, Абаскаль...
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    Project Бабангида
    1712837359
    тот не хуже этого , а этот не хуже того , примерно оба уровень Губерниева
    Ответить
    JTherry
    1712837680
    Канчельскис - местный городской сумасшедший: если Андрюше давали шанс порулить в Киргизии и Узбекистане, то это совсем не значит, что свой шанс порулить в Спартаке получит Мостовой, даже с его "рекомендацией"...)
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    Цугундeр
    1712839284
    Зоопарк на Открывашке ? Нашли ,тоже, площадку молодняка .
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    bset
    1712839583
    Хотел бы я посмотреть, как Мостовому навсегда закроют рот, дав провалиться в каком-нибудь из клубов. Жаль сам Спартак на это не пойдет.
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    rash1959
    1712840963
    Два му дака - пара.
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    FCSpartakM
    1712847218
    Так Абаскаль тренировал все подряд, лишь бы опыт получить, от молодежи Севильи до греческих пердей. В Италии и Швейцарии был ни один год. Нюхал тренерскую работу с 20 лет. А Мостовой носом ворочит от любого предложения.
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    Skull_Boy
    1712848626
    Только в разы тупее
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    Красногвардейчик
    1712854313
    Два дебила--это сила)))
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