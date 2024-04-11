Бояринцев назвал идеального тренера для «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев ответил, кто должен возглавить московскую команду вместо Гильермо Абаскаля.

«Я тоже говорил, что Черчесов является идеальной фигурой для нынешнего «Спартака». Станислав Саламович – тот специалист, который нужен «Спартаку» в данный момент, чтобы выбраться из ситуации, куда попала команда.

Я думаю, что нет смысла менять Абаскаля в этом сезоне, а Черчесов однозначно должен идти кандидатом на пост тренера «Спартака» у совета директоров.

Но мне кажется, что ещe Осинькин – хороший кандидат в «Спартак». У него все команды были играющими и интересными.

Иностранец иностранцу рознь. Есть интересные иностранные специалисты, которые приезжают в Россию. Хочется отметить Морено, который приехал в «Сочи». Но есть специалисты, которые не сильнее российских тренеров.

То же самое можно сказать про иностранных футболистов. Поэтому, конечно, нужно всегда растить своих футболистов и специалистов, чем прибегать к легионерам», – сказал Бояринцев.