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    Бояринцев назвал идеального тренера для «Спартака»

    Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев ответил, кто должен возглавить московскую команду вместо Гильермо Абаскаля.

    «Я тоже говорил, что Черчесов является идеальной фигурой для нынешнего «Спартака». Станислав Саламович – тот специалист, который нужен «Спартаку» в данный момент, чтобы выбраться из ситуации, куда попала команда.

    Я думаю, что нет смысла менять Абаскаля в этом сезоне, а Черчесов однозначно должен идти кандидатом на пост тренера «Спартака» у совета директоров.

    Но мне кажется, что ещe Осинькин – хороший кандидат в «Спартак». У него все команды были играющими и интересными.

    Иностранец иностранцу рознь. Есть интересные иностранные специалисты, которые приезжают в Россию. Хочется отметить Морено, который приехал в «Сочи». Но есть специалисты, которые не сильнее российских тренеров.

    То же самое можно сказать про иностранных футболистов. Поэтому, конечно, нужно всегда растить своих футболистов и специалистов, чем прибегать к легионерам», – сказал Бояринцев.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что во вторник клуб уволит Гильермо Абаскаля, но этого не произошло.
    • Прошлым летом Черчесова уволили из «Ференцвароша» – с тех пор он остается без работы.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (2)
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    Pooodle
    1712834498
    Де Зеув - идеальный тренер для Спартака! Гы-гы-гы!
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    ...уефан
    1712836685
    ...на сезон или пару сезонов, как вариант, но не более. Для встряски...
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