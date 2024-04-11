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    • Черчесов объяснил, почему необходимо собирать сборную России

    Черчесов объяснил, почему необходимо собирать сборную России

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что национальная команда должна существовать, несмотря на отстранение от официальных турниров.

    – РФС в наше непростое время находит возможность договариваться с соперниками. Причем последние две команды – Сербия и Парагвай – уже были совершенно другого уровня. Жалко, что из-за известных событий не удалось сыграть с Парагваем. Это чуть-чуть расстроило.

    – Возможно, этот матч еще впереди.

    – Дай бог, чтобы он случился. В моем понимании, институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны. Поэтому хочется, чтобы все в плане сборной двигалось вперед.

    – Игра сборной России с Сербией вам понравилась?

    – Есть победа 4:0. Но тренер и игроки после игры сказали, что матч был не особо познавательным, из-за удаления он стал скомканным. Хотя мое мнение: наши в этой игре были более заряжены. Думаю, они все равно бы выиграли. В целом для меня главное, чтобы игры сборной России были. Я всегда, когда команда играет в Москве, хожу на стадион и болею за ребят.

    • Товарищеский матч Россия – Сербия состоялся 21 марта и завершился победой россиян со счетом 4:0.
    • 25 марта должна была пройти встреча сборной России с командой Парагвая, но она была отменена в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле».
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    ...уефан
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    ...всё на футбольный Собор!!!...
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