Черчесов объяснил, почему необходимо собирать сборную России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что национальная команда должна существовать, несмотря на отстранение от официальных турниров.

– РФС в наше непростое время находит возможность договариваться с соперниками. Причем последние две команды – Сербия и Парагвай – уже были совершенно другого уровня. Жалко, что из-за известных событий не удалось сыграть с Парагваем. Это чуть-чуть расстроило.

– Возможно, этот матч еще впереди.

– Дай бог, чтобы он случился. В моем понимании, институт сборных должен существовать. Я проработал там пять лет, так что знаю, как это важно для команды и страны. Поэтому хочется, чтобы все в плане сборной двигалось вперед.

– Игра сборной России с Сербией вам понравилась?

– Есть победа 4:0. Но тренер и игроки после игры сказали, что матч был не особо познавательным, из-за удаления он стал скомканным. Хотя мое мнение: наши в этой игре были более заряжены. Думаю, они все равно бы выиграли. В целом для меня главное, чтобы игры сборной России были. Я всегда, когда команда играет в Москве, хожу на стадион и болею за ребят.