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    • Черчесов высказался о продолжении Карпиным работы в сборной России

    Черчесов высказался о продолжении Карпиным работы в сборной России

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о необходимости РФС продлевать контракт с Валерием Карпиным, сейчас возглавляющим национальную команду.

    – Как думаете, Карпин заслуживает нового контракта?

    – Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной.

    – Карпин эту пользу приносит?

    – На сегодня мы видим только контрольные матчи…

    – Вы как бывший главный тренер сборной видите результат в работе Карпина, или сейчас трудно оценивать?

    – У меня самого были контрольные матчи. В них сложно понять реальный потенциал игрока и команды в целом. Официальные игры всегда дают больше возможностей оценить футболистов. Там есть давление и много разных нюансов.

    • Действующий контракт Карпина со сборной России истекает в августе.
    • Он возглавляет национальную команду с 2021 года.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1712827303
    Зависть так и прёт, просто космическая зависть от "Космоса". (((
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    Цугундeр
    1712828734
    Усы в трусы , и вперёд ,"европу " покорять опять... Мерзость брутальная.
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