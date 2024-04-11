Черчесов высказался о продолжении Карпиным работы в сборной России

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопросы о необходимости РФС продлевать контракт с Валерием Карпиным, сейчас возглавляющим национальную команду.
– Как думаете, Карпин заслуживает нового контракта?
– Это не мне решать. Руководитель РФС и сам тренер решат, для кого и как лучше. Главное, чтобы была польза для сборной.
– Карпин эту пользу приносит?
– На сегодня мы видим только контрольные матчи…
– Вы как бывший главный тренер сборной видите результат в работе Карпина, или сейчас трудно оценивать?
– У меня самого были контрольные матчи. В них сложно понять реальный потенциал игрока и команды в целом. Официальные игры всегда дают больше возможностей оценить футболистов. Там есть давление и много разных нюансов.
- Действующий контракт Карпина со сборной России истекает в августе.
- Он возглавляет национальную команду с 2021 года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.