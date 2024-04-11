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    • «Бенфика» – «Марсель»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов,11 апреля

    «Бенфика» – «Марсель»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов,11 апреля

    В 1/4 финала Лиги Европы, 11 апреля 2024 года, в 22:00 по московскому времени, сыграют «Бенфика» и «Марсель».

    «Бенфика»

    В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, дважды проиграла и в одном поединке сыграла вничью. Лиссабонцы забили восемь голов и пропустили девять мячей. В предыдущем поединке, команда обыграла «Ханг Сай» со счетом 4:3.

    «Марсель»

    В последних пяти матчах команда выиграла только одну встречу, потерпела четыре поражения подряд. «Марсель» забил только четыре гола, но пропустил 10 мячей. В предыдущем туре команда проиграла «Лиллю» со счетом 1:3.

    Прогноз на матч «Бенфика» – «Марсель»

    В трех последних очных встречах команды по разу выиграли друг друга, еще в одном поединке сыграли вничью. В предстоящем матче фаворитом выглядят хозяева поля, предположим, что в матче будет забито больше трех мячей – возьмем ставку ТБ 2.5, а также поставим на обе забьют (да). Коэффициенты 1.82 и 1.69 соответственно. Кроме того, поставим на вариант x1 с коэффициентом 1.89.

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    Источник: «Бомбардир»

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