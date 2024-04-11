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    • «Байер» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы,11 апреля

    «Байер» – «Вест Хэм»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы,11 апреля

    В 1/4 финала Лиги Европы, 11 апреля 2024 года, в 22:00 по московскому времени, «Байер» сыграет против «Вест Хэма».

    «Байер»

    В последних пяти матчах команда выиграла все пять матчей, забегая вперед, скажем, что «Байер» еще не потерпел ни одного поражения в сезоне. Команда забила 13 голов и пропустила пять мячей. В предыдущем поединке «Байер обыграл берлинский «Унион» (1:0).

    «Вест Хэм»

    В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Вест Хэм» забил 12 голов и пропустил семь мячей. В предыдущем матче команда обыграла «Вулверхэмптон» (2:1).

    Прогноз на матч «Байер» – «Вест Хэм»

    История противостояния команд насчитывает только один матч, в котором «Байер» разгромил «Вест Хэм» со счетом 4:0. В предстоящей встрече команда Хаби Алонсо фаворит, на нее и поставим – возьмем вариант x1 с коэффициентом 1.45.

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    «Байер» – «Вест Хэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
    Источник: «Бомбардир»

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