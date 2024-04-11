В 1/4 финала Лиги Европы, 11 апреля 2024 года, в 22:00 по московскому времени, «Байер» сыграет против «Вест Хэма».

«Байер»

В последних пяти матчах команда выиграла все пять матчей, забегая вперед, скажем, что «Байер» еще не потерпел ни одного поражения в сезоне. Команда забила 13 голов и пропустила пять мячей. В предыдущем поединке «Байер обыграл берлинский «Унион» (1:0).

В последних пяти матчах команда выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Вест Хэм» забил 12 голов и пропустил семь мячей. В предыдущем матче команда обыграла «Вулверхэмптон» (2:1).

Прогноз на матч «Байер» – «Вест Хэм»

История противостояния команд насчитывает только один матч, в котором «Байер» разгромил «Вест Хэм» со счетом 4:0. В предстоящей встрече команда Хаби Алонсо фаворит, на нее и поставим – возьмем вариант x1 с коэффициентом 1.45.