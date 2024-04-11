«Барселона» и «ПСЖ» не стали общаться с вещателем из-за слов в адрес Ямаля

«Барселона» и «ПСЖ» отказались от общения с представителями телевещателя Movistar после игры 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой испанский клуб победил в гостях со счетом 3:2.

Это произошло из-за комментария тренера Хермана Бургоса, выступавшего в роли эксперта, о вингере каталонцев Ламине Ямале. Незадолго до начала матча, когда камера показывала Ямаля, аргентинец сказал: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора».

Вероятно, Бургос имел в виду уличных артистов в Испании, выступающих на дорогах. После этого они пытаются выпросить деньги у водителей.

Вскоре Бургос принес извинения: «Это был комментарий без попытки кого-то задеть. Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем».