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    • «Барселона» и «ПСЖ» не стали общаться с вещателем из-за слов в адрес Ямаля

    «Барселона» и «ПСЖ» не стали общаться с вещателем из-за слов в адрес Ямаля

    «Барселона» и «ПСЖ» отказались от общения с представителями телевещателя Movistar после игры 1/4 финала Лиги чемпионов, в которой испанский клуб победил в гостях со счетом 3:2.

    Это произошло из-за комментария тренера Хермана Бургоса, выступавшего в роли эксперта, о вингере каталонцев Ламине Ямале. Незадолго до начала матча, когда камера показывала Ямаля, аргентинец сказал: «Если у него не получится [в футболе], он окажется у светофора».

    Вероятно, Бургос имел в виду уличных артистов в Испании, выступающих на дорогах. После этого они пытаются выпросить деньги у водителей.

    Вскоре Бургос принес извинения: «Это был комментарий без попытки кого-то задеть. Если кто-то обиделся, я приношу публичные извинения. В наше время нужно адаптироваться ко всему, и именно это мы и делаем».

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    Источник: Marca

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