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    Педри оценил гол Рафиньи в ворота «ПСЖ»

    Полузащитник «Барселоны» Педри после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2) назвал божественным гол, который забил нападающий Рафинья на 62-й минуте с его передачи.

    «Хави сказал мне, чтобы я ворвался в игру, надавил. Я вышел с большим желанием помочь, и так получился этот пас [на Рафинью]. Это была отличная игра.

    Рафинья – игрок, который не перестает бить, я всегда стараюсь искать его, и он забил просто божественно.

    Мы вышли на поле, чтобы сразиться так, как можем, как одна из лучших команд в мире. Лучшая, я считаю.

    Впереди второй матч. Мы должны помнить, что это «ПСЖ», это четвертьфинал, они не собираются ничего нам отдавать, и мы должны выступить так же или даже еще сильнее», – сказал Педри.

    • Педри вышел на поле на 61-й минуте.
    • Ответный матч команд пройдет 16 апреля.

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    Источник: Marca

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