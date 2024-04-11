Педри оценил гол Рафиньи в ворота «ПСЖ»

Полузащитник «Барселоны» Педри после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (3:2) назвал божественным гол, который забил нападающий Рафинья на 62-й минуте с его передачи.

«Хави сказал мне, чтобы я ворвался в игру, надавил. Я вышел с большим желанием помочь, и так получился этот пас [на Рафинью]. Это была отличная игра.

Рафинья – игрок, который не перестает бить, я всегда стараюсь искать его, и он забил просто божественно.

Мы вышли на поле, чтобы сразиться так, как можем, как одна из лучших команд в мире. Лучшая, я считаю.

Впереди второй матч. Мы должны помнить, что это «ПСЖ», это четвертьфинал, они не собираются ничего нам отдавать, и мы должны выступить так же или даже еще сильнее», – сказал Педри.