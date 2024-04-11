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    • Аршавин сказал, чего ему не хватило в матче «ПСЖ» – «Барселона»

    Аршавин сказал, чего ему не хватило в матче «ПСЖ» – «Барселона»

    Андрей Аршавин поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной».

    • Каталонцы победили в Париже со счетом 3:2.
    • Ответная встреча в Испании состоится во вторник, 16 апреля.

    «Во вторник был классный футбол, без сомнения. А в игре «Барселоны» и «ПСЖ» не было накала, дерзости, борзости.

    Было впечатление, что две команды не понимали, что играют в четвертьфинале. Складывалось ощущение, что это не было для них как последний день и матч, в котором надо победить», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Максим2712
    1712789834
    Хотелки Аршавина - его проблемы
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