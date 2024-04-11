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    Булыкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»

    Дмитрий Булыкин рассказал, какого тренера считает подходящим для «Спартака».

    «Думаю, Черчесов несомненно помог бы «Спартаку», если выбирать из имеющихся кандидатов. Но у руководства могут быть свои кандидатуры, о которых мы не знаем.

    Будь я на месте руководства «Спартака», я бы выбрал Черчесова, потому что он показывал большие достижения, а это самое главное в карьере тренера.

    Если ты ничего не показываешь, как тебе смогут доверять руководители топ-клуба?» – заявил Булыкин.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в таблице РПЛ.
    • Ожидалось, что во вторник клуб уволит Гильермо Абаскаля, но этого не произошло.

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    Источник: Metaratings

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