Булыкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»

Дмитрий Булыкин рассказал, какого тренера считает подходящим для «Спартака».

«Думаю, Черчесов несомненно помог бы «Спартаку», если выбирать из имеющихся кандидатов. Но у руководства могут быть свои кандидатуры, о которых мы не знаем.

Будь я на месте руководства «Спартака», я бы выбрал Черчесова, потому что он показывал большие достижения, а это самое главное в карьере тренера.

Если ты ничего не показываешь, как тебе смогут доверять руководители топ-клуба?» – заявил Булыкин.