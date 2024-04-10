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    • Стала известна реакция армян на решение Захаряна играть за Россию

    Стала известна реакция армян на решение Захаряна играть за Россию

    Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Симонян раскрыл реакцию армян на решение Арсена Захаряна выступать за сборную России.

    – Есть ли в Армении критика решения Захаряна? В соцсетях кажется, что болельщики хотели бы видеть Арсена у себя в сборной.

    – Вы же знаете, что армяне всегда так реагируют. Если кто-то где-то себя проявил, значит, это армянин (смеeтся). Арсен – армянин, он этого сам и не скрывает. Но он вырос в России, получил здесь всe футбольное образование. Его не стоит критиковать за решение играть за сборную России. Как показывает его карьера, сейчас у него всe нормально. Дай бог, чтобы так и продолжалось.

    Безусловно, в Армении бы хотели, чтобы все армяне мира играли за сборную, но чем больше будут успехи Арсена, тем больше армянские болельщики будут рады. Несмотря на то что он играет за сборную России, он армянин – Захарян.

    • Хавбек перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе прошлого года.
    • Он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • Контракт Захаряна с клубом рассчитан до лета 2029-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.04.2024 15:36
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1712755936
    Мы бы тоже хотели, чтоб Захарян играл за Армению, но увы...
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    Таврида
    1712756731
    Очень хочется чтобы все армяне жили в Армении, а не качали права в России. Этот Симонян родился в России, но играет за Армению, хачи вообще Родину не признают. Кровь за кровь, всех хачакянов в Ереван, пусть там игроков своей сборной за свои деньги прокачивают...
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    ...уефан
    1712758667
    ...ага, за Испанию!)...
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    Cleaner
    1712758867
    А куда еще было идти Захаряну. В сборную Армении ему дорога ЗАКРЫТА главным тренером сборной Армении УКРАИНЦЕМ Петраковым.
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    kirdykprishel
    1712767587
    Арсен – армянин, он этого сам и не скрывает.---- Как он скроет ? Фамилия выдает.)))
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