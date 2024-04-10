Стала известна реакция армян на решение Захаряна играть за Россию

Полузащитник «СКА-Хабаровска» Артем Симонян раскрыл реакцию армян на решение Арсена Захаряна выступать за сборную России.

– Есть ли в Армении критика решения Захаряна? В соцсетях кажется, что болельщики хотели бы видеть Арсена у себя в сборной.

– Вы же знаете, что армяне всегда так реагируют. Если кто-то где-то себя проявил, значит, это армянин (смеeтся). Арсен – армянин, он этого сам и не скрывает. Но он вырос в России, получил здесь всe футбольное образование. Его не стоит критиковать за решение играть за сборную России. Как показывает его карьера, сейчас у него всe нормально. Дай бог, чтобы так и продолжалось.

Безусловно, в Армении бы хотели, чтобы все армяне мира играли за сборную, но чем больше будут успехи Арсена, тем больше армянские болельщики будут рады. Несмотря на то что он играет за сборную России, он армянин – Захарян.