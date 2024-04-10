Первый зампредседателя Госдумы РФ высказался о ситуации с Промесом

Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что вингер Квинси Промес, арестованный в ОАЭ, больше не вернется в московский клуб.
«На мой взгляд, Промес уже не вернется в «Спартак». Надо из этого исходить. Думаю, он уже провел свой последний матч за красно-белых. Не вижу вариантов, при которых он может вернуться», – сказал Жуков.
- 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
- В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.