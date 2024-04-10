Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ПСЖ - Барса Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    • Главная
    • Новости
    • Первый зампредседателя Госдумы РФ высказался о ситуации с Промесом

    Первый зампредседателя Госдумы РФ высказался о ситуации с Промесом

    Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, болельщик «Спартака» Александр Жуков считает, что вингер Квинси Промес, арестованный в ОАЭ, больше не вернется в московский клуб.

    «На мой взгляд, Промес уже не вернется в «Спартак». Надо из этого исходить. Думаю, он уже провел свой последний матч за красно-белых. Не вижу вариантов, при которых он может вернуться», – сказал Жуков.

    • 32-летний Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов – власти страны пытаются добиться экстрадиции футболиста.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к полутора годам за нападение на двоюродного брата.

    Новости по теме
    Баженов назвал игроков «Спартака», способных стать лидерами атаки вместо Промеса 3
    Орлов: «Спартак» допустил большую политическую ошибку» 8
    Звезда «Дома-2» беременна от Промеса – семья подтвердила 39
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.04.2024 14:52
    Рекомендуем
    Комментарии (10)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    alefreddy
    1712750640
    поживем увидим
    Ответить
    алдан2014
    1712750657
    Слили чинуши Промеса. Он может и виноват. Но вот сам факт,что ,пускай даже и преступника,сдают государству которое фактически воюет с твоим государством. Чиновники всё хотят на двух стульях сидеть. Лишь бы своей ж... тепло было.
    Ответить
    Mirak92
    1712751532
    ДА хооорош.Только приутихло .Опять?
    Ответить
    Axe111
    1712754301
    Сколько можно это обсасывать!!!!! Ну арестовали и че,некуй было исполнять ВЕЛИЧАЙШИЙ ИГРОК))))
    Ответить
    JTherry
    1712756981
    похоже в госдуме больше нечего обсудить, ведь в российской экономике все хорошо, и вообще - всё хорошо..!) кроме Промеса...
    Ответить
    Алексей З
    1712761191
    Загнивает бомбардир и его бмжовские подручные без новостей о Промесе. Хоть будет чем дебилам поразвлечься.
    Ответить
    kirdykprishel
    1712767951
    Депутата Милонова спросите.Это ж он кричал про Промеса--русские своих не сдают.Жуков не русский что ли ?Сдал Промеса. )))
    Ответить
    zigbert
    1712773215
    У юристов есть варианты. Жуков похоже их не видит или не хочет видеть.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+