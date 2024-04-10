Радимов объяснил, почему Ивич не подойдет «Спартаку»

Бывший полузащитник ЦСКА, «Сарагосы» и «Зенита» Владислав Радимов считает, что «Спартаку» нужен более креативный специалист, чем бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич.

– Что означает для «Спартака» победа 2:1 в дерби с «Динамо»?

– Для «Спартака» это хотя бы глоток свежего воздуха после ничьей с «Уралом», после поражения от «Факела» дома… Пусть эта победа не совсем заслуженная, не по игре, но она может добавить команде уверенности в своих силах. А три очка – есть три очка.

И, может быть, даже включение в борьбу за третье место. Хотя с таким качеством игры, если они не прибавят, ни о каких медалях говорить невозможно. Такие моменты в каждом же матче не будут их «вывозить».

– При этом, несмотря на победу, все конкретнее говорят об отставке Абаскаля, и даже называют реальные фамилии сменщиков – Черчесов, Ивич и некто Паскаль Янсен из Нидерландов… Что вы об этом думаете?

– Черчесова, в принципе, могут рассмотреть. Янсена, честно скажу, не знаю, не буду ничего говорить. Что касается Ивича, то, если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, то нужен более креативный специалист. А Ивича мы все видели – он не для «Спартака», болельщики опять начнут говорить, мол, ну что это за игра, что мы тут обороняемся, слишком консервативно.

При этом я не изменяю своему мнению, что Абаскаля надо было уволить давно. Тут показательны слова Егора Титова, который обратил наше внимание на то, что ни один игрок «Спартака» не вступился за тренера, сколько бы у них ни спрашивали.