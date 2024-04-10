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    • Вендел оценил новичков «Зенита» и свои выступления в этом сезоне

    Вендел оценил новичков «Зенита» и свои выступления в этом сезоне

    Полузащитник «Зенита» Вендел выразил мнение, что сезон на данный момент складывается для него хорошо.

    – Как ты оцениваешь свой сезон на данный момент?

    – Мы находимся на заключительном этапе, но пока я думаю, что все очень хорошо. В прошлом сезоне я забил больше голов, даже немного больше заходя в штрафную. Но сейчас я выделяю еще и тактическую роль в команде, и это важно для моего роста как спортсмена.

    – После зимнего перерыва что-то изменилось в твоей игре с приходом новых игроков?

    – Как я уже сказал, у меня еще и больше тактических функций, и даже смена позиций в одной игре. Приехали качественные игроки, чтобы расширить наш репертуар.

    – Что можешь сказать о пришедших новых бразильцах?

    – Педро очень молод, но у него огромный потенциал. У него будет отличная карьера. Артур уже приехал с ведущей ролью в Бразилию, он приехал готовый нам помочь. Нино – супер защитник, неудивительно, что он был капитаном и лидером команды, выигравшей последний Либертадорес.

    • 26-летний Вендел провел в этом сезоне 24 матча за клуб, забил 4 гола, отдал 6 передач.
    • Бразилец выступает за петербуржцев с 2020 года.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 44 очками после 22 матчей. Он на 1 очко опережает «Краснодар».

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    Источник: телеграм-канал Футбол с Доном Алейшо

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    10.04.2024 12:59
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