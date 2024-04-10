Вендел оценил новичков «Зенита» и свои выступления в этом сезоне

Полузащитник «Зенита» Вендел выразил мнение, что сезон на данный момент складывается для него хорошо.

– Как ты оцениваешь свой сезон на данный момент?

– Мы находимся на заключительном этапе, но пока я думаю, что все очень хорошо. В прошлом сезоне я забил больше голов, даже немного больше заходя в штрафную. Но сейчас я выделяю еще и тактическую роль в команде, и это важно для моего роста как спортсмена.

– После зимнего перерыва что-то изменилось в твоей игре с приходом новых игроков?

– Как я уже сказал, у меня еще и больше тактических функций, и даже смена позиций в одной игре. Приехали качественные игроки, чтобы расширить наш репертуар.

– Что можешь сказать о пришедших новых бразильцах?

– Педро очень молод, но у него огромный потенциал. У него будет отличная карьера. Артур уже приехал с ведущей ролью в Бразилию, он приехал готовый нам помочь. Нино – супер защитник, неудивительно, что он был капитаном и лидером команды, выигравшей последний Либертадорес.