Федотов высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что нападающему команды Аббосу Файзуллаеву стоит больше думать об игре за красно-синих, чем об интересе «Баварии».

– Аббос бы вернул чемпионство «Баварии»?

– «Бавария» – это здорово, конечно, но позвольте все же о ЦСКА говорить. Надо тут проявлять себя и помогать команде.