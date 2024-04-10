Федотов высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что нападающему команды Аббосу Файзуллаеву стоит больше думать об игре за красно-синих, чем об интересе «Баварии».
– Аббос бы вернул чемпионство «Баварии»?
– «Бавария» – это здорово, конечно, но позвольте все же о ЦСКА говорить. Надо тут проявлять себя и помогать команде.
- Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года.
- В текущем сезоне на счету игрока 23 матчей за клуб во всех турнирах, 3 забитых мяча и 9 голевых передач.
- Об интересе мюнхенского клуба к 20-летнему футболисту известно с февраля.