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    Федотов высказался об интересе «Баварии» к Файзуллаеву

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает, что нападающему команды Аббосу Файзуллаеву стоит больше думать об игре за красно-синих, чем об интересе «Баварии».

    – Аббос бы вернул чемпионство «Баварии»?

    «Бавария» – это здорово, конечно, но позвольте все же о ЦСКА говорить. Надо тут проявлять себя и помогать команде.

    • Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» в августе 2023 года.
    • В текущем сезоне на счету игрока 23 матчей за клуб во всех турнирах, 3 забитых мяча и 9 голевых передач.
    • Об интересе мюнхенского клуба к 20-летнему футболисту известно с февраля.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    10.04.2024 11:45
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