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    Артета подвел итоги матча с «Баварией»

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2) выразил мнение, что его команда способна одержать победу в ответной встрече в Мюнхене.

    «В этом матче были разные ситуации. Мы очень хорошо его начали, доминировали, ничего не позволяли создать. Мы забили очень хороший гол, а после этого был момент, когда Бен Уайт оказался прямо перед Нойером. Если бы счет стал 2:0, все было бы совершенно иначе.

    Но соперник забил и внес некоторую неопределенность. Второй пропущенный гол был нетипичен для нас, но это Лига чемпионов, совершаешь ошибку – тебя наказывают.

    Мы оставляли сопернику зоны для забеганий, он был очень опасен, но даже при 1:2 мы пытались найти ритм, действовали собранно и не торопились. Замены оказали влияние на игру.

    В Лиге чемпионов если ты что-то сопернику позволяешь, то он этим пользуется. Тебя наказывают. Таков футбол. Что мы можем сделать, так это лучше справляться с простыми вещами.

    Я верю, что мы способны приехать в Мюнхен и победить. Нужно очень хорошо подготовиться», – сказал Артета.

    • Ответный матч состоится 17 апреля.
    • В последний раз «Арсенал» выходил в полуфинал Лиги чемпионов в сезоне-2008/09.

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    Источник: BBC

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    10.04.2024 09:44
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