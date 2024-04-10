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    • «ПСЖ» – «Барселона»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов,10 апреля

    «ПСЖ» – «Барселона»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов,10 апреля

    В четвертьфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» дома сыграет с «Барселоной». Игра состоится в среду, 10 апреля, начнется в 22:00 по московскому времени.

    «ПСЖ»

    В последних пяти матчах команда выиграла три встречи, один раз сыграла вничью и потерпела поражение один раз. «ПСЖ» забил 13 голов и пропустил четыре мяча. В предыдущем матче сыграл вничью с «Клермоном» (1:1).

    «Барселона»

    В последних пяти матчах команда выиграла четыре встречи и потерпела поражение один раз. «Барселона» забила восемь голов и пропустила один мяча. В предыдущем матче победила «Лас-Пальмас» (1:0).

    Прогноз на матч «ПСЖ» – «Барселона»

    В трех последних очных встречах команды пао разу выиграли друг друга, еще в одном поединке сыграли вничью. В предстоящем матче фаворитом выглядят хозяева поля, однако предположим, что в матче будет забито больше трех мячей – возьмем ставку ТБ 2.5, а также поставим на обе забьют (да). Коэффициенты 1.75 и 1.61 соответственно.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.04.2024 09:41
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