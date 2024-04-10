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    Защитник «Динамо» может перейти в клуб из Израиля или ОАЭ

    К защитнику «Динамо» Эли Дасе проявляют серьезный интерес зарубежные клубы.

    По данным «РБ Спорт», тель-авивский «Маккаби» собирается предложить 31-летнему футболисту долгосрочное соглашение и пристально следит за его ситуацией с бело-голубыми. Также бонусом к контракту будет возможность остаться работать в штате клуба после завершения карьеры.

    В числе кандидатов на капитана сборной Израиля присутствует и клуб из Дубая. Сам футболист, чей контракт с москвичами истекает после завершения сезона, раздумывает над вариантами, но приоритет для него – остаться в «Динамо».

    • В текущем сезоне Эли Даса провел 16 матчей в составе «Динамо», сделал 1 результативную передачу.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.04.2024 08:29
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    Комментарии (6)
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    acor94
    1712728383
    Опять нахаляву отпускают? В этом вся рпл.
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    ...уефан
    1712728910
    ...Администратор сайта, почему у меня идут минусовки рейтинга?... Это что за хрень!?...
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