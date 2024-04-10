Защитник «Динамо» может перейти в клуб из Израиля или ОАЭ

К защитнику «Динамо» Эли Дасе проявляют серьезный интерес зарубежные клубы.

По данным «РБ Спорт», тель-авивский «Маккаби» собирается предложить 31-летнему футболисту долгосрочное соглашение и пристально следит за его ситуацией с бело-голубыми. Также бонусом к контракту будет возможность остаться работать в штате клуба после завершения карьеры.

В числе кандидатов на капитана сборной Израиля присутствует и клуб из Дубая. Сам футболист, чей контракт с москвичами истекает после завершения сезона, раздумывает над вариантами, но приоритет для него – остаться в «Динамо».