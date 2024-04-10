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    • Судья мог назначить второй пенальти в ворота «Арсенала» из-за действий Габриэля

    Судья мог назначить второй пенальти в ворота «Арсенала» из-за действий Габриэля

    В социальных сетях активно обсуждается эпизод с незафиксированным нарушением правил защитником «Арсенала» Габриэлем на 67-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

    При счете 2:1 в пользу «Баварии» судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Рая покатил мяч на Габриэля, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.

    Шведский судья Гленн Нюберг нарушения со стороны защитника английского клуба не зафиксировал.

    • В этой игре «Бавария» пробила один пенальти на 32-й минуте, который реализовал Гарри Кейн.
    • Ответная встреча состоится 17 апреля.

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    Источник: телеграм-канал Уан Писака (Григорий Телингатер)

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    10.04.2024 08:27
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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1712729590
    ну 1-1 по неназначенным получается
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    acor94
    1712739123
    Толькл вчера была новость из Скандинавии, что за такой же момент дали пенальти. Вы же бомба и постили.
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