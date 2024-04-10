Судья мог назначить второй пенальти в ворота «Арсенала» из-за действий Габриэля

В социальных сетях активно обсуждается эпизод с незафиксированным нарушением правил защитником «Арсенала» Габриэлем на 67-й минуте первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (2:2).

При счете 2:1 в пользу «Баварии» судья дал свисток о возобновлении игры, голкипер «Арсенала» Давид Рая покатил мяч на Габриэля, но бразилец взял мяч в руки, чтобы разыграть свободный заново.

Шведский судья Гленн Нюберг нарушения со стороны защитника английского клуба не зафиксировал.