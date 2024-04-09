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    • Журавель не смог прокомментировать матч «Арсенал» – «Бавария»: известна причина

    Журавель не смог прокомментировать матч «Арсенал» – «Бавария»: известна причина

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель пропускает сегодняшний вечерний эфир.

    Он должен был комментировать первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией».

    «Большая удача, что в комнате 8-16 всегда есть Стас Минин. На мой пропавший вдруг голос нашлась топ-замена. Теперь я могу только сидеть рядом и завидовать.

    Ну и учиться, как надо работать с листа. Стасу из нас всех это сделать проще всего, потому что футбола он смотрит очень много.

    Кстати, это всe равно очень трудно. Работать, не настраиваясь на работу заранее, – тяжелейший груз. Но Стас втянется, а я помогу, если смогу», – написал Журавель в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    09.04.2024 23:27
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