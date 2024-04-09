Журавель не смог прокомментировать матч «Арсенал» – «Бавария»: известна причина

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель пропускает сегодняшний вечерний эфир.
Он должен был комментировать первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Арсеналом» и «Баварией».
«Большая удача, что в комнате 8-16 всегда есть Стас Минин. На мой пропавший вдруг голос нашлась топ-замена. Теперь я могу только сидеть рядом и завидовать.
Ну и учиться, как надо работать с листа. Стасу из нас всех это сделать проще всего, потому что футбола он смотрит очень много.
Кстати, это всe равно очень трудно. Работать, не настраиваясь на работу заранее, – тяжелейший груз. Но Стас втянется, а я помогу, если смогу», – написал Журавель в своем телеграм-канале.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Бавария».