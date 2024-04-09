Рианчо сказал, чего ему не хватает из того, что было в России

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил, чего из России ему не хватает в Испании.

«Хорошие вещи есть везде, и мы должны наслаждаться тем, что есть в каждой стране.

Испания – первая страна в мире по продолжительности жизни! Здесь у нас много качеств, но и много трудностей, и в России есть свои проблемы.

В Испании мне не хватает российских людей. Также я скучаю по московскому метро. Возможно, оно лучшее в мире», – сказал Рианчо.