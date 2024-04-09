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    • Рианчо сказал, чего ему не хватает из того, что было в России

    Рианчо сказал, чего ему не хватает из того, что было в России

    Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо ответил, чего из России ему не хватает в Испании.

    «Хорошие вещи есть везде, и мы должны наслаждаться тем, что есть в каждой стране.

    Испания – первая страна в мире по продолжительности жизни! Здесь у нас много качеств, но и много трудностей, и в России есть свои проблемы.

    В Испании мне не хватает российских людей. Также я скучаю по московскому метро. Возможно, оно лучшее в мире», – сказал Рианчо.

    • Испанец вошел в тренерский штаб «Спартака» летом 2018 года.
    • В октябре он возглавил команду после отставки Массимо Карреры.
    • В ноябре Рианчо сменил Олег Кононов.

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    Источник: Sport24

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    09.04.2024 21:30
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