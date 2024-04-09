Шалимов выделил изменения в игре «Краснодара» после смены тренера

Игорь Шалимов рассказал, как изменилась игра «Краснодара» при Мураде Мусаеве.

На выходных краснодарцы победили «Пари НН» (4:3).

Мусаев сменил уволенного Владимира Ивича.

Команда идет на 2-м месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на 1 очко.

«Постепенно Мусаев перестраивает команду – убрали из состава Кайо, повыше стал играть Сперцян, что точно пошло на пользу.

«Быки» уверенно начали матч, по делу забили два гола, но затем произошло то, что мы уже не раз видели – команда теряет контроль над игрой, теряется, чем пользуется соперник. Кстати, гол Нижнего с углового – наигранный, были поставлены блоки.

Во втором тайме многое решило индивидуальное мастерство Кордобы и Сперцяна, Эдуард отлично исполнил штрафной.

«Краснодар» вернулся к своей манере игры, на схему 4-3-3, атакующий вариант. Уверен, что Сергей Галицкий очень доволен – когда адреналин прет, нет тягомотины, когда атака на атаку», – заявил Шалимов.