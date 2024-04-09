Стало известно, какое наказание грозит Роналду за скандальное удаление в Суперкубке Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован.

Португалец получил прямую красную карточку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (1:2).

Роналду удалили за стычку с соперником, в результате которой он, предположительно, ткнул локтем ему в лицо.

Затем форвард замахнулся на судью.

В протоколе матча арбитр указал, что Роналду был удален за агрессивное поведение.

Ему грозит дисквалификация как минимум на две игры + денежный штраф в размере 20 тысяч риалов (почти 500 тысяч рублей).