Стало известно, какое наказание грозит Роналду за скандальное удаление в Суперкубке Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован.
- Португалец получил прямую красную карточку в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля» (1:2).
- Роналду удалили за стычку с соперником, в результате которой он, предположительно, ткнул локтем ему в лицо.
- Затем форвард замахнулся на судью.
В протоколе матча арбитр указал, что Роналду был удален за агрессивное поведение.
Ему грозит дисквалификация как минимум на две игры + денежный штраф в размере 20 тысяч риалов (почти 500 тысяч рублей).