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    • Жены и девушки футболистов «Баварии» остались без билетов на матч с «Арсеналом»

    Жены и девушки футболистов «Баварии» остались без билетов на матч с «Арсеналом»

    Женам и девушкам футболистов «Баварии» не досталось билетов на гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», что разозлило игроков немецкого клуба, пишет Bild.

    Из-за использования болельщиками мюнхенцев пиротехники во время нескольких предыдущих встреч турнира, УЕФА наложил запрет на посещение ими поединка в Лондоне. В связи с наказанием «Бавария» получила минимальное количество билетов. Они достались руководителям и сотрудникам клуба, а также члены команды помощников Томаса Тухеля.

    Игроки «Баварии» с оптимизмом смотрели на ситуацию и думали, что их жены и девушки все равно окажутся на стадионе, так как это обычная практика. Однако в итоги билеты им не достались, хотя жены Йозуа Киммиха и Эрика Дайера уже прилетели в Лондон. Супруги и девушки остальных игроков «Баварии» остались в Мюнхене.

    • Матч пройдет сегодня и начнется в 22:00 мск.
    • Ответная игра состоится 17 апреля.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 13:38
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    Комментарии (1)
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    гууд
    1712660022
    Девушки и жены после игры с Арсеналом:"оказывается так тр*х*ть должны".
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