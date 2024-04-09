Жены и девушки футболистов «Баварии» остались без билетов на матч с «Арсеналом»

Женам и девушкам футболистов «Баварии» не досталось билетов на гостевой матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», что разозлило игроков немецкого клуба, пишет Bild.

Из-за использования болельщиками мюнхенцев пиротехники во время нескольких предыдущих встреч турнира, УЕФА наложил запрет на посещение ими поединка в Лондоне. В связи с наказанием «Бавария» получила минимальное количество билетов. Они достались руководителям и сотрудникам клуба, а также члены команды помощников Томаса Тухеля.

Игроки «Баварии» с оптимизмом смотрели на ситуацию и думали, что их жены и девушки все равно окажутся на стадионе, так как это обычная практика. Однако в итоги билеты им не достались, хотя жены Йозуа Киммиха и Эрика Дайера уже прилетели в Лондон. Супруги и девушки остальных игроков «Баварии» остались в Мюнхене.