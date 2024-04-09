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    • Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине

    Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине

    Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с призывами отстранить сборную Беларуси от участия в соревнованиях.

    «Ни один политик не будет указывать нам, что делать. Мы не будем прислушиваться ни к одному политику. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты или запреты. Но в случае с Россией просто не было другого выхода. Мы все должны попытаться помочь остановить это безумие.

    Пара политиков написали нам, что все, кто помогал России, должны быть отстранены. Теперь я спрошу: «Помогают ли России те, кто покупают газ?» Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ? Геостратегические проблемы должны решать политики. Требовать от спортивных организаций выполнения их работы – это популизм», – сказал Чеферин InfoLibre.

    • Сборная Беларуси осенью сыграет в лиге C Лиги наций в группе с Люксембургом, Болгарией и Северной Ирландией. Команда проводит официальные домашние матчи на нейтральных полях.
    • Российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1712660188
    Чеферин - лысая шлюха.
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    fadda
    1712661114
    Лучше объяснил бы почему Израиль не отстраняют
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    Semenycch
    1712662660
    Ни один политик не будет указывать нам, что делать? Поганый лжец! Почему не были Европейские страны отстранены от футбола, при бомбежках Югославии, при войне во Вьетнаме, войне в Кувейте с продолжением, войне в Ливии, войне в Афганистане, при войне на Мальвинских островах и прочее, прочее, прочее, прочее? Почему в Европе до сих пор играет еврейское государство?
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    ilichkadr
    1712663004
    "Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ?" Шурик, конечно ДОЛЖНЫ! Чтобы попытаться остановить безумие - поставки укропии оружия, боеприпасов, наёмников ................
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    DVOK68
    1712665767
    Тварьё лживое.
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    alp
    1712672281
    я щяс расплачусь... как это у них мило получается..
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