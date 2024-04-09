Президент УЕФА объяснил, почему Беларусь не отстранили из-за событий в Украине

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал ситуацию с призывами отстранить сборную Беларуси от участия в соревнованиях.

«Ни один политик не будет указывать нам, что делать. Мы не будем прислушиваться ни к одному политику. Я против бойкотов, мне не нравятся бойкоты или запреты. Но в случае с Россией просто не было другого выхода. Мы все должны попытаться помочь остановить это безумие.

Пара политиков написали нам, что все, кто помогал России, должны быть отстранены. Теперь я спрошу: «Помогают ли России те, кто покупают газ?» Должны ли мы отстранить все европейские страны, даже самые крупные, которые продолжают покупать газ? Геостратегические проблемы должны решать политики. Требовать от спортивных организаций выполнения их работы – это популизм», – сказал Чеферин InfoLibre.