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    • Хавбек «Сочи» рассказал, что изменилось в клубе с приходом нового тренера

    Хавбек «Сочи» рассказал, что изменилось в клубе с приходом нового тренера

    Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал, что новый главный тренер Роберт Морено улучшил атмосферу в команде.

    – Новый тренер, новые требования. Мы очень ждем первую победу. Ничьи – тоже неплохо, но нужно побеждать.

    – В чем главное изменение относительно коллектива, который был осенью?

    – Атмосфера стала получше, это правда. Новых эмоций при Морено много. Роберт многое добавляет своей энергетикой.

    – Настроение стало лучше, или смотреть в таблицу всe еще грустно?

    – Да, глядя в таблицу, нам грустно. Но мы играем в свой футбол, хотим побеждать, будем стараться.

    – Сейчас старались играть с позиции сильной команды.

    – Мы всегда стараемся так делать, отдавать максимум. Сейчас стараемся усилить этот вклад, потому что понимаем, что стоит на кону. Нам важно каждое очко, поэтому смотримся еще лучше в каждой игре.

    • «Сочи» c 15 очками занимает 16-е место в РПЛ.
    • С учетом встречи в Кубке России команда сыграла вничью 6 матчей подряд, 5 из которых провела под руководством Морено.

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    Источник: «Матч ТВ»

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