Хавбек «Сочи» рассказал, что изменилось в клубе с приходом нового тренера

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов рассказал, что новый главный тренер Роберт Морено улучшил атмосферу в команде.

– Новый тренер, новые требования. Мы очень ждем первую победу. Ничьи – тоже неплохо, но нужно побеждать.

– В чем главное изменение относительно коллектива, который был осенью?

– Атмосфера стала получше, это правда. Новых эмоций при Морено много. Роберт многое добавляет своей энергетикой.

– Настроение стало лучше, или смотреть в таблицу всe еще грустно?

– Да, глядя в таблицу, нам грустно. Но мы играем в свой футбол, хотим побеждать, будем стараться.

– Сейчас старались играть с позиции сильной команды.

– Мы всегда стараемся так делать, отдавать максимум. Сейчас стараемся усилить этот вклад, потому что понимаем, что стоит на кону. Нам важно каждое очко, поэтому смотримся еще лучше в каждой игре.