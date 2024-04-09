Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Журналист сообщил о вероятном увольнении Аллегри

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, вероятно, оставит свой пост по окончании сезона, сообщил журналист Фабрици Романо. Он покинет клуб, хотя контракт с ним рассчитан до лета 2025 года.

    • Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года, но с тех пор клуб не выиграл ни одного титула.
    • Сейчас команда занимает 3-е место в Серии А с 62 очками после 31 матча. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 20 очков.
    • «Ювентус» также продолжает борьбу в Кубке Италии, где находится на стадии 1/2 финала.
    • Первый этап работы Аллегри в «Ювентусе» продолжался с 2014 по 2019 год. За это время клуб выиграл 11 трофеев.

    Новости по теме
    «Ювентус» бесплатно подпишет вингера «Лацио»
    Щесны выходил покурить перед серией пенальти стыкового матча Уэльс – Польша 1
    Серия А. Гол защитника принес «Ювентусу» победу над «Фиорентиной» (1:0)
    Источник: The Here We Go Podcast

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    СпорЦмен
    1712653474
    Абаскаля уже отправили. Еще одна утка.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+