Журналист сообщил о вероятном увольнении Аллегри

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, вероятно, оставит свой пост по окончании сезона, сообщил журналист Фабрици Романо. Он покинет клуб, хотя контракт с ним рассчитан до лета 2025 года.

Аллегри вернулся в «Ювентус» в мае 2021 года, но с тех пор клуб не выиграл ни одного титула.

Сейчас команда занимает 3-е место в Серии А с 62 очками после 31 матча. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 20 очков.

«Ювентус» также продолжает борьбу в Кубке Италии, где находится на стадии 1/2 финала.

Первый этап работы Аллегри в «Ювентусе» продолжался с 2014 по 2019 год. За это время клуб выиграл 11 трофеев.