Появилась информация о будущем тренера «Арсенала» Артеты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета полностью сконцентрирован на работе с лондонцами и не собирается уходить, несмотря на разговоры об интересе со стороны «Барселоны». По данным журналиста Фабрицио Романо, специалист не намерен вести переговоры с другими клубами.

У Артеты идеальные отношения с директором «Арсенала» Эду, игроками и болельщиками, и он чувствует себя хорошо в клубе. Ожидается, что скоро тренер обсудит новый долгосрочный контракт с «канонирами». Это приоритет для обеих сторон. Срок нынешнего соглашения истекает летом 2025 года.