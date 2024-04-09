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    Появилась информация о будущем тренера «Арсенала» Артеты

    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета полностью сконцентрирован на работе с лондонцами и не собирается уходить, несмотря на разговоры об интересе со стороны «Барселоны». По данным журналиста Фабрицио Романо, специалист не намерен вести переговоры с другими клубами.

    У Артеты идеальные отношения с директором «Арсенала» Эду, игроками и болельщиками, и он чувствует себя хорошо в клубе. Ожидается, что скоро тренер обсудит новый долгосрочный контракт с «канонирами». Это приоритет для обеих сторон. Срок нынешнего соглашения истекает летом 2025 года.

    • Артета возглавил «Арсенал» в декабре 2019 года, с ним клуб дважды выиграл Суперкубок Англии и один раз – Кубок страны.
    • Лондонцы лидируют в АПЛ, набрав 71 очко после 31 матча. У «Ливерпуля» столько же очков, а у «Манчестер Сити» – 70.

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    Источник: The Here We Go Podcast

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